وزير القوى العاملة: الرئيس السيسى داعم لكل قضايا العمل

جدة - نرمين السيد - واستشهد شحاتة بقرارات الرئيس الأخيرة فى عيد العمال مطلع الشهر الجارى بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتشديده على ضرورة تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، مع بداية اليوم الثانى من مشاركة مصر بوفدها الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فى فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسى، وبحضور وزراء عمل عرب وممثلين عن منظمات أصحاب أعمال وعمال، أن وزارة القوى العاملة وهى تخطو خطوات ثابتة نحو دورها فى التدريب المهنى، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، ورعاية عمالها فى الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل فى مواقع الإنتاج، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، والاستمرار فى توفير بيئة عمل لائقة وصحية، حريصة أيضا على التعاون العربى والدولى فى مجال العمل، وتبادل الخبرات مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة.

وبشأن الملفات المطروحة للنقاش فى مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة، والذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلين عن 21 دولة عربية فى مجال العمل، أكد الوزير شحاتة ترحيبه بالمشاركين فى المؤتمر العربى على أرض مصر الكنانة، مُتمنياً لهم حُسنَ الإقامة وطِيبَها فى بلدهم الثانى، وللمؤتمر بالسداد والتوفيق، ليخرج بتوصياتٍ وقرارات تُرَسخ مبادئ الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتُسهِم فى تعزيز العمل العربى المُشترك.

وأضاف الوزير: "اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، لهذه الدورة، والذى جاء بعنوان: (الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل)، وما يُمثله من سردِ لتحديات تؤكد أنه لا سبيل أمامنا إلا الحوار الاجتماعى كخيارٍ إستراتيجى فى مواجهة الأزمات والتحديات التنموية، ورصده لآليات النهوض بالحوار، وطرحه لفكرة صياغة عقد اجتماعى جديد بين أطراف الإنتاج الثلاثة".

وأوضح: "ونُثَمِن ما جاء فى التقرير خصوصا دعوته لتبنى الحوار الاجتماعى كخيار تشاركى فى مواجهة تحديات التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى يتطلب من الدول العربية، كما أوصى التقرير، أن تنخرط فى عمل حقيقى وفعلى لتطوير ذلك الحوار وتحديثه من حيث مضامينه حتى يُغادر حدود علاقات العمل، ويقتحم غِمار التحديات والرهانات التى تفرضها ظواهر العولمة والتحول الرقمى والتكنولوجى، وتلك التى يقتضيها تحقيق فعلى وشامل لأهم أهداف التنمية المنشودة".

وأضاف الوزير فى تصريحاته أنه ومن منطلق إيماننا بأن الحوار الاجتماعى ليس مُجرد أداة لمواجهة التحديات التى تواجهنا، بل هو عنصر أساسى ومحورى ومستدام نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد أدركت الدولة المصرية مدى أهميته فى مخُتلف المجالات ويتضح ذلك جلياً من خلال كل توجيهات القيادة السياسية، فقد كان تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عيد العمال فى بداية مايو الجارى بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور الأطراف المعنية، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، بمثابة امتداد لثقافة دولة تؤمن بالحوار لتنفيذ خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة فى كل المجالات، خصوصا التشريعات التى تخص عالم العمل، والامتثال لمعايير العمل العربية والدولية، مشيرا إلى إنه حوار وطنى يحدث تحت راية ومظلة ورعاية قيادة سياسية واعية وحكيمة، ترعى الآن أيضا فعاليات "حوار وطنى" شامل تُشارك فيه كل التيارات السياسية والقوى الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية، للخروج بنتائج فعالة وتوصيات يتم التوافق عليها، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيداً لتنفيذها.

وقال وزير القوى العاملة إن ما تقوم به الوزارة من شراكة وتعاون مع كل الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، خيرُ دليلِ على إيمانها الكامل بالحوار الاجتماعى، فمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، مع منظمة العمل الدولية، شاهد أساسى على الشراكة والحوار المستمر من أجل تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، والحوار الجاد على أرض الواقع لتنفيذ برنامج العمل الأفضل واللائق الذى يعود بالنفعِ على كل الأطراف، ويخدم عملية التنمية، كما أن الوزارة فى حوار متواصل مع الشركاء من أجل خدمة قضايا العمل، ودعم سياسات التحول الرقمى، والتدريب المهنى، وصياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة لسوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجى، بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع الخاص، لتوفير عِمالة ماهرة تتناسب مع احتياجات تلك المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر فى كل المجالات، والتى تُوفر فرص العمل، وتُساهم فى دعم خطة التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".

وجدد الوزير شحاتة تأكيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى حريصة على دعم العمل العربى المشترك، والوقوف بجانب الأشقاء لمواجهة كل التحديات، من أجل الاستقرار والتنمية وتوفير الحياة الكريمة لكل شعوبنا، مضيفا أن وزارة القوى العاملة تتفق تماماً مع ما جاء فى تقرير المدير العام، وداعمةَ لتوصياتهِ، وتأكيداته أن ما تواجهه المنطقة العربية من تحدياتِ تتعلق بتداعيات الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، لا سبيل لمواجهتها إلا بالعمل والتعاون العربى المشترك، وتفعيل دور الحوار الاجتماعى الثلاثى باعتباره الخيار الاستراتيجى الأمثل لتعزيز قُدرة الاقتصاد على الصمود إزاء هذه الأزمات واحتواء تداعياتها، والتَكيُف مع التحولات، وتطويعها فى خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأن الارتقاء بالحوار الاجتماعى على المستويين الوطنى والقومى يمثل أحد أهم ركائز السِلم الاجتماعى.

وكانت قد بدأت الجلسة الافتتاحية صباح أمس الإثنين، وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استنادا إلى النظام المعمول به فى المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدى للحرف الأول من الدول الأعضاء فى "المنظمة.. ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد "المؤتمر"، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه: "الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربى، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل "المنظمة"، إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى الذى تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده فى قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

كما يبحث المؤتمر العربى سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعى على المستويين الوطنى والقومى كخيار إستراتيجى أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التى يواجهها سوق العمل العربى والدولى، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك ملف "سياسات التعليم والتدريب المهنى والتقنى فى ظل التحول الرقمى"، والذى تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور، والرؤى، لتؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقى التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذى يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقنى والمهنى يلعب دوراً اساسياً فى التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، فى ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التى يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربى من الحصول على فرص عمل لائقة.