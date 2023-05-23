محافظ البنك المركزى: اجتماعات الإفريقى للتنمية تأتى فى ظل تحديات عالمية

جدة - نرمين السيد - رحب حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، مؤكدا أنه حدث مهم على أرض السلام بمشاركة نخبة من المتخصصين والمعنيين بقضايا التنمية.





وأكد عبدالله، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الاجتماع منصة لمناقشة القضايا الدولية المثارة وطرح الروئ للتعامل مع التحديات.

ولفت إلى أنه يتطلع أن تثمر الفعاليات عن بلورة رؤية لخارطة طريق مستقبلية للتعامل مع القضايا المطروحة للنقاش ليس على مستوى القارة الإفريقية فقط ولكن على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الاجتماعات تأتى فى ظل تحديات عالمية وهو ما أدى إلى ضغوط على اقتصاديات القارة الإفريقية، وهو ما نتج عنه انحصار قدرة الحكومات عن تنفيذ خططها التنموية.



ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقى، كما سيشهد الحدث حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.

كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية فى إطلاق التمويل المستدام والأخضر.