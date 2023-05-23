السيسى يشاهد فيلما عن افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتنمية

جدة - نرمين السيد - تضمن الفيلم، أبرز التحديات التى تواجه القارة الإفريقية خصوصا فى مجال التغيرات المناخية. ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقى، كما سيشهد الحدث حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية. كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية فى إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

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