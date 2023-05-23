التنمية المحلية: الانتهاء من تدريب 6 آلاف موظف لتشغيل مجمعات حكومية جديدة

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة المركزية لـ "حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية فى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالى 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجار نهو الأعمال فى 4 مجمعات، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات فقد بدأت المحافظات فى التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالى 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التى تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومى بنسبة 30 %.

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس فى مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية فى 34 مركز إدارى من إجمالى 52 مركز مستهدف بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقا للخطة التى تم وضعها لذلك.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة، أشار التقرير إلى أنه تم توريد الآثاث لعدد 27 مجمع خدمات ومن المتوقع الإنتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمع خلال شهرى مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوى 332 مجمع بحلول نهاية سبتمبر القادم.

كما تضمن التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة حياة كريمة والتى تتضمن 128 سوق و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلى وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقا للمواصفات المتفق عليها ووفقا للاتفاق الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحى والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.