رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية يشكر السيسى على دعمه الاستثنائى

جدة - نرمين السيد - وأشاد أديسينا، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية، معقبا: "تنظيم جيد والانتباه للتفاصيل".

وأوضح أن البلدان الإفريقية تعانى من الانبعاثات الكربونية وأصبح الأمن المائى قضية أمن وطنى، وأطلقت مصر مبادرة الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة لتعبئة 1.4 مليار دولار لمعالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة البنك الإفريقى للتنمية.

وأشار إلى أن إفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغيرات المناخية، فتخسر 7.5 مليار دولار كل عام بسبب التغيرات المناخية، ومن المتوقع الوصول إلى 50 مليار دولار بحلول 2030.