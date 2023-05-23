وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى الذى تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والذى يستمر تنفيذهما لعدة أيام.





تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

وأكد أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.

كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين فى المشروعين فى أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التى يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروعين التى تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.

وأشاد بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كل العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذ المهام.