محافظ البنك المركزى: 250 مليون نسمة يعانون من نقص المياه فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدالله، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن هناك من 75 إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا عانوا من نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية.
وأوضح أن عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية فى القارة الإفريقية 30 مليار دولار أمريكى فقط وهو ما لا يتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب وهو ما يشير إلى حجم الفجوة التمويلية.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشار فى ختام المؤتمر الاقتصادى إلى أن على كل مسؤول النظر إلى المستقبل لمواجهة التحديات وأن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين.
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