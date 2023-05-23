القوى العاملة: توقيع اتفاقية الفحص المهنى بين مصر والسعودية قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على توقيع اتفاقية الفحص المهنى بين مصر والسعودية قريبا، والتى بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصرى قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودى، وأيضا إفتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتى تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التى سوف يعمل فيها.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودى والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (49) والذى تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى بدأت فعالياتها أمس الإثنين فى القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية. وأكد الوزير حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ فى كافة المجالات، والتى تتسم بالاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين، كما أعرب المسئول السعودى عن سعادته بهذا اللقاء، موضحا أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودى، مشيرا إلى أن العمالة المصرية التى تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودى، مثمنا التعاون مع وزارة القوى العاملة، ومشيدا بالخطوات التى تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة وأن سوق العمل السعودى يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية فى بعض المهن. كما ناقش اللفاء أوضاع العمالة المصرية فى المملكة، ودور التدريب المهنى فى تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.

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