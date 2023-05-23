جدة - نرمين السيد - علق موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على عقد اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية قائلا: "رحم الله نجيب محفوظ لو كان حيا لاقتبس من حسن هذا اللقاء بين الزمان والمكان عنوان لرواية جديدة".





وأعرب فقيه، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره لمصر حكومة وشعبا على ترحيبها الحار الذى تغذيه السمعة الأسطورية لشرم الشيخ التى كرستها اليونسكو كمدينة للسلام. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، أن الاجتماع يركز على الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ وتمويل التنمية فى إفريقيا، وأعرب عن أمله فى أن تضمن إفريقيا تمويل تنميتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يشكر مصر على الترحيب بحضور «بنك التنمية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.