لإنشاء أسواق اليوم الواحد.. وزير التموين يلتقى ممثلى الشركة الإيطالية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مع ممثلى الشركة الإيطالية والاستشارى الذى سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم فى مصر.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين بروما. وأشار المصيلحى إلى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، والجانب الإيطالى استطاع أن يدعم المشروع بمبلغ 2 مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، مضيفا أنه سيتم عرض النسخة المؤقتة للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصرى فى التاسع من يونيو 2023، وسيتم التوقيع نهاية يونيو 2023. وأكد وزير التموين أن هذا المشروع مهم جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات، مؤكدًا أن ما يتم بحثه فى إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات فى القريب العاجل.

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