رئيس جزر القمر: إفريقيا تعانى من التضخم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية

وأضاف العثمانى، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى لا تتحسن رغم جهود الحكومات لدعم السكان، لافتا إلى أن إفريقيا تعانى من التضخم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأوضح رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى، أن الخطر فى عدم قدرة إفريقيا فى الوصول إلى التنمية المستدامة، مؤكدا أن إفريقيا تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواجهة المخاطر.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف يمكن أن تقدم إسهاما فى النهضة بتقديم المساعدات للمؤسسات الاقتصادية للحصول على التمويل الأخضر.
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