عاجل.. رسالة مهمة من السيسى للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن إفريقيا تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة والبنك الإفريقى للتنمية 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الأثار السلبية لجائحة كورونا، و108 مليارات دولار سنويا لمشروعات تنمية البنية التحتية.





وأضاف السيسى، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن البنك الإفريقى للتنمية عليه دور كبير فى توفير التمويلات اللائمة لاحتياجات دول القارة. وأوضح أن القارة فى حاجة إلى بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ الاستثمارات فى شرايين الدول الإفريقية، داعيا المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، لتكون متاحة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء.

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