بيان من «تعليم القاهرة» بشأن ختام امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وتابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الختامى للامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، التى تتصل بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الـ33 على مستوى المحافظة.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية مر دون أى مشكلات، وجاءت ورقة امتحان مادة العلوم فى صفحتين، وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، والأسئلة خالية من الأخطاء اللغوية وشاملة جميع أجزاء المنهج المقرر ومتنوعة بين الموضوعية والمقالية، وزمن الإجابة مناسب مع وجود وقت للمراجعة.
وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة هذا العام 2022-2023، 200 ألف و844 طالبا وطالبة.
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