عاجل.. السيسى: مصر مهتمة بتعزيز المساعى الإقليمية والدولية الداعمة للتنمية

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشاركين فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، فى شرم الشيخ مدينة السلام، والتى تتشرف باحتضان الاجتماعات، وحرصت مصر على استضافتها للمرة الثالثة على أرضها تأكيدا على بالغ اهتمام مصر بتعزيز المساعى الإقليمية والدولية الداعمة لجهود التنمية فى جميع القارة الإفريقية.





وأضاف السيسى، فى كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية 2023 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء: لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التى تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات العالمية لتضيف إلى المشهد العالمى تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة فى سلاسل التوريد وموجات تخمية. وأوضح أن المشهد انعكس على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية التى تعانى فى الأصل من مشاكل عدة مما يتطلب أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تنموية لدفع عجلة المشروعات خصوصا فى التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

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