الحوار الوطنى.. انطلاق ثانى جلسات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضمن أعمال المحور الاقصادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:30 مساءً - انطلقت منذ قليل، أعمال لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" بالحوار الوطني، ضمن لجان المحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

كما تناقش محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطته للترويج له محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، إن "ما قامت به الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ من إصلاحات اقتصادية يجب أن يكون محل إشادة".

وأضاف "الدولة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حققت طفرة في البنية التحية، كما تم القضاء على فيروس سي والإرهاب، وحققت حياة كريمة للمواطن".