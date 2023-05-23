الحوار الوطنى.. عفت السادات: الاهتمام بالمستثمر الوطني واجب حتمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:30 مساءً - قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إنه لا يعلم ماهي هوية مصر الاقتصادية، مطالبا بضرورة وضع إطار حقيقي لها.

وأوضح السادات، خلال مشاركته بجلسة الاستثمار، أن هناك كثيرون يتحدثون عن حوافز ولكن الأهم هو استقرار تشريعي، فنحن نحتاج ١٠ سنوات مدة استقرار تشريعي.

وتابع: لابد من تفعيل العدالة الناجزة، حيث كنت من المشاركين في مساعدة هيئة الاستثمار لتفعيل لجنة فض المنازعات، مشيرا إلى أن الأهم هو تفعيل وثيقة ملكية الدولة، فنحن لانرى خطوة إيجابية.

وأكد أننا في مرحلة خلق مصداقية ونجد تنافسية شديدة من بعض الدول، كما يجب تشجيع المستثمر الوطني الذي يجذب المستثمر الخارجي.