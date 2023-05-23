حزب العدل: البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:27 مساءً - قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة الوطنية، أنه بعد مراجعة السياسات الصناعية، وجد أن البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.

وأضاف أن هناك مجموعة من التوصيات، سوف يتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة، علي رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الإضافية، بهدف تحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيل لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون.

وأوضح أن الحزب يوصي أيضا بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وبرامج الاصلاحات الهيكلية التي نص علي توطين الصناعات الغذائية.

وأضاف أن توصيات الحزب تضمنت أيضًا، بتعديل وتفعيل القرار الخاص بالمبادئ الحاكمة لتسعير الأراضي الصناعية وتسعيرها، مشيراً إلى أن الحزب سوف يتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الصناعة خلال ثاني فاعليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء 4 جلسات، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.