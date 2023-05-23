ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطني: نستهدف تحول مصر لدولة رائدة في الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:27 مساءً - قال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الهدف من رؤية الحزب في قطاع الصناعة أن تكون مصر الرائد في المنطقة.

وأشار حلاوة، إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، ذلك مهد الطريق للنهضة، مما يغطي حاجة البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.

وأكد، أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.

وأضاف، أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمجيات، والصناعات الهيدروجينية، وكذا التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخليه والخاريجة، وأهمية دعم المعارض، وتأهيل القوى البشرية وتأهليها لتكون أساس الصناعة، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، في التطوير الصناعي.