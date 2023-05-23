شروط الحصول على دراجة بخارية لذوى الإعاقة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنك، أنه يشترط أيضا سلامة الأطراف العلوية، وسلامة حاسة السمع وحاسة البصر، على أن يكون قادرا على القيادة بنفسه، وتحمل تكاليف التشغيل والصيانة، وألا يقل السن عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة.

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