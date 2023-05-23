رسائل السيسى فى اجتماعات بنك التنمية الإفريقى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا".





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، رسائل السيسى فى اجتماعات بنك التنمية الإفريقى. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة فى افتتاح الاجتماعات وإلى نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة.. رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، السـادة.. رؤسـاء الحكـومات والمنظـمات الدوليــة، ومحافظى البنوك المركزية، السيدات والسادة الحضور.. ضيوف مصر الكرام، إنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بكم فى مدينة السلام "شرم الشيخ" التى تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى 2023 وهى الاجتماعات، التى حرصت مصر، على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيداً على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، فى جميع ربوع قارتنا الإفريقية. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التى تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمى، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.

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