محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والجارى تنفيذها بمنطقتى الحريرى وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط.





بدأ المحافظ، الاجتماع بتأكيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، والعمل على تذليل جميع المعوقات أمام تنفيذ المشروعات المشتركة والجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق والخدمات، لتحقيق الاستفادة من مشروعى الحريرى وكفر الحمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنه تم الانتهاء من حصر الإسكان الحكومى المتهالك بعدد 13 محافظة، من ضمنهم محافظة الشرقية، وتوفير أماكن بديلة لنقل المواطنين إليها، والاستفادة منها فى مشروعات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرا إلى أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق، يسير بخطى ثابتة ووفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آليات التنسيق مع وزارة الرى لإقامة 2 قاعدة للكوبرى على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر، لتوسعة الطريق المؤدى لمشروع إسكان كفر الحمام، وفتح محور مرورى جديد لخدمة أهالى المنطقة.

وفى نهاية الاجتماع، قدم محافظ الشرقية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على مبادرته للتطوير العمرانى وعواصم المحافظات والمدن الكبرى وتقديم أفضل الخدمات للقاطنين.

حضر الاجتماع المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والمهندس أشرف غزل رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالصندوق، المهندسة سوزان نادر منسق مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضارية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سامح أحمد عطية مسؤول مشروع تطوير عواصم المدن بالإدارة المركزية للتخطيط بالديوان العام.