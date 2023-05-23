رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يجرى جولة تفقدية بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر، وزار مجمع الأقصر الدولى، ومستشفى الكرنك، ومستشفى ايزيس، ومستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان.





استهل "أحمد طه" جولته بزيارة مجمع الأقصر الطبى الدولى (تحت التطوير)، ثم مستشفى الكرنك والجارى تجهيزها للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ثم مستشفى ايزيس التخصصى لأمراض النساء والحاصلة على اعتماد الهيئة، واختتم جولته بزيارة مستشفى شفا الاورمان الحاصلة على اعتماد الهيئة وشهادة التميز البيئى كمستشفى خضراء.

أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة، حيث قام بجولة تفقدية بأقسام المستشفيات ومقابلة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل والذين أكدوا على التغيير الملحوظ فى مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد تطبيق المنظومة بالمحافظة، واستمع إلى آراء مقدمى الخدمة الصحية حول أهم مميزات تطبيق معايير الجودة على مستوى المؤسسة ونظم العمل.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مستشفيات الأقصر المعتمدة من الهيئة GAHAR فى مجال السياحة العلاجية بما توفره من إمكانيات تجعلها قبلة للمرضى الدوليين من مختلف دول العالم خاصة مع ما تتمتع به محافظة الأقصر من شهرة سياحية عالمية ووجهة للسياح على مدار العام.

كانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد أطلقت فى أكتوبر الماضى الإصدار المشترك لمعايير التميز فى السياحة العلاجية GAHAR- Temos، تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة ومنظمة "تيموس" الدولية الذى يستهدف نشر الوعى بأهمية السياحة الطبية وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة TEMOS فى مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة.