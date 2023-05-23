خطوات الالتحاق بالصف الأول الابتدائى فى المدارس الحكومية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الابتدائى المدارس الرسمية "الحكومية" للعام الدراسى 2023/2024، اعتبارا من أول يونيو المقبل ولمدة 30 يوما.





ويكون التقديم إلكترونيا فقط عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنا ويرصد الإنفوجراف التالى، خطوات الالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية للعام الدراسى 2023/2024. ويكون السن والموقع الجغرافى معياران أساسيان للتفضيل بين الطلاب المتقدمين لكل مدرسة. وأكدت وزارة التربية والتعليم على ولى الأمر الذى يتعثر فى التقديم الإلكترونى، التوجه لأقرب مدرسة ببطاقة الرقم القومى الخاصة به وشهادة ميلاد الطفل الإلكترونية، ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغباته إلكترونيا.

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