جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن قناة إسنا:
وتكونت القناطر من 120 فتحة عرض كل منها 5 أمتار تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا.
وفى عام 1994 قررت وزارة الموارد المائية والرى، إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 متر، وتم افتتاحها منذ 29 سنة، لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناطر إسنا.. قصة 124 عاما فى خدمة الرى والملاحة والسياحة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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