قناطر إسنا.. قصة 124 عاما فى خدمة الرى والملاحة والسياحة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن قناة إسنا:

وتكونت القناطر من 120 فتحة عرض كل منها 5 أمتار تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا.

وفى عام 1994 قررت وزارة الموارد المائية والرى، إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 متر، وتم افتتاحها منذ 29 سنة، لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا.