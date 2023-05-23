وزير التعليم العالى لـ"النواب": ملتزمون بمجانية التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 02:24 مساءً - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل علي توفير احتياجاها، وإنها تعتمد علي مواردها الذاتية بنسبة 35%، في حين تعتمد علي موارد الدولة بنسبة 65%، مع الالتزام بمجانية التعليم.

وقال "عاشور" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،:" نعمل علي زيادة موارد الذاتية دون تحميل الطلاب أى أعباء إضافية.

وبدوره قال النائب عاطف مغاوري أن هناك إجبار لبعض الطالب علي البرامج المميزة ودفع مصروفات، وعقب الوزير أيمن عاشور قائلا: "لا يوجد إجبار للطالب علي دخول برامج مميزة.. وكل ما نفعله لدعم المواطن المصري ومجانية التعليم ".

وكشف الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، عن أن مصر هي الدولة الأولي في أفريقيا في البحث العملي.

وقال "رفعت " خلال كلمته، انه يوجد اهتمام واضح من الدولة بالبحث العلمى والتشجيع الأبحاث العلمية، وأضاف نائب وزير التعليم العالي، أنه نتيجة اهتمام الدولة بالبحث العلمى والتشجيع على نشر الأبحاث تصدرت مصر إفريقيا وتقدمت إلى المركز 24 على مستوى العالم فى النشر العلمى.

ووأضح إن عدد الأبحاث خلال العام الماضي بلغت 44 ألفاً و475 بحثًا، وهذا يعني انه اعلي بنسبة 51% من المتوسط العالمي.

وتابع :" مصر رقم واحد في أفريقيا في البحث العملي و 4 في الشرق الأوسط" داعيا لجنة الخطة والموازنة العمل علي زيادة المخصصات المالية إلي الباب السادس بالموازنة .