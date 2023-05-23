الليبي معتز إبراهيم حكماً لمباراة الذهاب بين الأهلى والوداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 03:30 مساءً - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسند مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي، التي ستقام على ستاد القاهرة، يوم 4 من شهر يونيو المقبل، لطاقم تحكيمي ليبي ، والتي ستقام في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت صحيفة "كازاوي" المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند مهمة تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي، إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم.

وأدار الحكم الليبي معتز إبراهيم، 33 عامًا، مباراة الأهلي و الرجاء البيضاوي، في دور ربع النهائي من البطولة القارية، كما تولي مهمة إدارة لقاء الجيش الملكي وبيراميدز، الذي أقيم في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وبحسب الصحيفة، قررت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم، لإدارة مباراة الوداد البيضاوي والأهلي المصري، التي ستقام الأحد 4 يونيو 2023 ، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

ومن أشهر المباريات التي أدارها هي مباراة السنغال مع موزمبيق في تصفيات أمم إفريقيا التي انتهت بفوز السنغال بخمس أهداف مقابل هدف.

ويلتقي النادي الأهلي فريق الرجاء المغربي، يوم 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع النهائي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 أبريل على ملعب محمد الخامس في المغرب.