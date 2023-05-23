مدبولى: حان الوقت لأن ينظر العالم إلى تنمية إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وحضر الجلسة رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندى ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخى رئيس الدورة 28 من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلته بالجلسة عن دور البنك الإفريقى للتنمية خلال الفترة المقبلة فيىتمكين دول القارة الإفريقية فى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية.

وفى مستهل مداخلته، رحب مدبولى برؤساء الدول ورؤساء الحكومات، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومحافظى البنوك المركزية فى إفريقيا، كما وجه التحية لرئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، وجميع الزملاء فى مؤسسات التمويل الإفريقية، والإقليمية، على ما يقدمونه من دعم لمشروعات التنمية فى القارة الإفريقية، وكذا الجهود الكبيرة التى تبذل لتنفيذ العديد من مشروعات قضايا التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وأيضا على مستوى القارة بأكملها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "اسمحوا لى أن نتكلم من القلب، كما طلب منسق الجلسة بدون التخطيط للإدلاء بكلمة محددة، كما أود أن تسمحوا لى أن أتكلم باسم إفريقيا، وأن أحدد حقيقة واقعة، فعندما تم إعادة تخطيط خريطة العالم فى بدايات القرن الماضى، تم وضع إفريقيا فى إطار معين يتمثل فى أنها فقط مكان أو مقصد للمواد الخام والثروات الطبيعية التى تمكن مختلف الدول المتقدمة وسائر دول العالم من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة، ساهمت فى النمو والرخاء، لتلك الدول وشعوبها، لكن على النقيض من ذلك، ظلت النظرة لإفريقيا على أنها مورد فقط للمواد المواد الخام والثروات التى تم استنزافها، دون النظر أو تغيير الفكر إلى أن القارة بحاجة مثلها مثل دول باقى قارات العالم، إلى تنمية كبيرة لخدمة حجم سكانها الذى يتجاوز الآن 1.4 مليار نسمة، معبرا عن أسفه فى أن تظل الفكرة موجودة حتى الآن فى العديد من الأدبيات، رغم التغيرات السريعة التى تحدث فى العالم، وكذلك التحديات التى أصبح العالم بأسره يواجهها، وعلى رأسها القارة الإفريقية".

واستكمل حديثه فى هذا الإطار، بالتأكيد أننا وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر إلى إفريقيا من هذا المنظور القديم بأنها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام فقط، لكنها من الممكن أن تكون شريكا قويا للغاية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، والمساهمة فى تحقيق العدالة فى التنمية، وهذه أهم قضية وإشكالية لا تزال إفريقيا تواجهها.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات التى يواجهها العالم والتى لم تكن إفريقيا سببا فى حدوثها، ومنها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية، وأزمة كوفيد - 19 ومختلف الأزمات المتعاقبة الأخرى، التى تضررت منها إفريقيا، وأصبحت تعانى من تبعاتها، بل وأصبحت القارة تدفع ثمنا باهظا لهذه التبعات والتداعيات، للتعامل معها، والعمل على سد الفجوات التمويلية التى تعانى منها، ولذا فعندما تحاول القارة سد هذه الفجوات أصبحت تلجأ للمؤسسات الدولية التى تطبق عليها معايير شديدة الصرامة، وبالتالى فنحن الآن كدول إفريقية ندور فى دائرة مفرغة، من حيث الأزمات المالية والفجوات التمويلية، والتى تقود بدورها إلى تخفيض التصنيف لدول القارة، ومن هنا فدول القارة تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر، من حيث ضمان التمويل، الأمر الذى يؤدى إلى فرض شروط شديدة مقارنة بباقى دول ومناطق العالم الأخرى، وبالتالى تظل القارة فاقدة القدرة على إحداث النمو والتنمية.

ونبه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن قارة إفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل فى غضون العقد أو العقدين المقبلين فى جميع المشروعات التنموية، حيث تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل، نحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنيمة المستدامة، وكذا 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية.

ثم انتقل إلى الحديث عن دور البنك الإفريقى للتنمية، الذى ينظر إليه فى ربوع القارة الإفريقية بأنه ذراع قوى لدفع عجلة التنمية فى إفريقيا، ودعم تأمين تمويل المشروعات التنموية، مستدركا بأن البنك الإفريقى للتنمية ليس بوسعه أن يقوم بمفرده بتمويل تلك المشروعات التنموية، مع وجود هذا الحجم الهائل من التحديات التى تواجهها دول القارة، ولكن البنك بكل قدراته وإمكاناته يستطيع أن يقوم بدور مهم للغاية فى تحقيق الشراكة مع باقى مؤسسات التمويل الدولية فى الخروج بمبادرات وبرامج جديدة تخدم التنمية فى القارة.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى النموذج الناجح الذى يقوم به البنك الإفريقى للتنمية بأن يضمن تمويل الدول الإفريقية فى تأمين تمويل ميسر، مثلما حدث فى النموذج المصرى من خلال دعم إصدار سندات وضمان مصر فى هذا الشأن، فهى تجربة شديدة الأهمية، كما يمكن للبنك الدخول بقوة فى مبادرات مثلما حدث فى مصر، حيث بدأنا فى تطبيق برنامج ومنصة "نوفى" بعد انتهاء مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والتى تركز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومساعدة البنك الإفريقى للتنمية فى تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك البرامج، ولذا فهو نموذج ناجح يمكن للبنك أن يقوم بتكراره من خلال مبادرة إقليمية، أو مبادرة قارية.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دورا قويا يمكن أن يقوم به البنك الإفريقى للتنمية فى الفترة المقبلة، لتأمين احتياجاتها من التمويل الميسر بصورة جزئية مع باقى المؤسسات العالمية، وأن يساعد هذه الدول فى تنفيذ أولوياتها من مشروعات فى التنمية المستدامة ومساعدتها كذلك فى مقاومة التغيرات المناخية.

وعبر مدبولى عن اعتقاده بأن على الدول الإفريقية أن تنظر بصورة واقعية فى أن تحقيق تقدمها ونموها سيكون من خلال الاعتماد على بعضها البعض بقدر الإمكان؛ فكلما استطاعت تحقيق الاكتفاء فى تعزيز التجارة، والصناعة، والزراعة والبنية الأساسية، كانت لديها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بصورة أكبر من تطلعها لمساعدة مؤسسات التمويل الدولية، رغم الأهمية الشديدة لهذه المؤسسات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية قيام دول القارة الإفريقية بالتحالف معا؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.