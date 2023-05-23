عاجل.. السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى لجزر القمر

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وأكد الرئيس، استعداد مصر لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى شقيقتها جزر القمر، فضلا عن تفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، لا سيما فى ظل الروابط التاريخية التى تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربى والإفريقى، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين فى ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس جزر القمر، عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد فى القارة الإفريقية، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقى، خصوصا فى ضوء تولى بلاده حاليا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

كما تبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، واتفقا على مواصلة التشاور بشأن سبل إيجاد حلول للأزمات الإفريقية.