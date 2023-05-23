عاجل.. رئيس زيمبابوى يثمن الدور الفاعل للسيسى فى معالجة القضايا الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرصه على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الإفريقى المشترك، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جانبه؛ أكد الرئيس الزيمبابوى تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجارى، مثمناً الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الإفريقية من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقى المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الإفريقى.