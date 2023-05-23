رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون مع صحة زامبيا

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتورة سيلفيا ماسيبو، وزيرة الصحة بدولة زامبيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والسفير معتز أنور، سفير مصر بزامبيا.





تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائى بين الجانبين فى كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجارى بين البلدين، وسبل التنسيق بين الجانبين لدعم نفاذ الدواء المصرى لدولة زامبيا.

أشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زامبيا فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، وكذا دعم التبادل التجارى والصناعى بين البلدين.

وأعربت وزيرة الصحة بدولة زامبيا عن تطلع بلادها للتعاون مع مصر فى مجال المستحضرات الطبية، وترحيبها بدخول شركات الأدوية المصرية للعمل بالسوق الزامبى.

جاء ذلك فى إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقى، وتيسير إجراءات نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية للسوق الإفريقية، وحرص هيئة الدواء المصرية على التعاون البناء مع مختلف الدول الأفريقية الراغبة فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية.