تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائى بين الجانبين فى كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجارى بين البلدين، وسبل التنسيق بين الجانبين لدعم نفاذ الدواء المصرى لدولة زامبيا.
أشاد رئيس الهيئة بقوة العلاقة بين البلدين الشقيقتين، وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زامبيا فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، وكذا دعم التبادل التجارى والصناعى بين البلدين.
وأعربت وزيرة الصحة بدولة زامبيا عن تطلع بلادها للتعاون مع مصر فى مجال المستحضرات الطبية، وترحيبها بدخول شركات الأدوية المصرية للعمل بالسوق الزامبى.
جاء ذلك فى إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقى، وتيسير إجراءات نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية للسوق الإفريقية، وحرص هيئة الدواء المصرية على التعاون البناء مع مختلف الدول الأفريقية الراغبة فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون مع صحة زامبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.