عاجل.. السيسى يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء بوروندى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى، أو على مستوى التعاون الاقتصادى الذى يشهد فى الفترة الأخيرة تقدما ملموسا.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندى، بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندى فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.

كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل.