مدبولى: دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى إفريقيا الوسطى

وأعرب رئيس وزراء إفريقيا الوسطى، خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة.
كما أكد حرص إفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر فى مجال البنية التحتية، فى ضوء ما شاهده فى مصر من طفرة تنموية وعمرانية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى إفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر فى دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى إفريقيا الوسطى.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بزيادة التعاون مع إفريقيا الوسطى فى المجال الصحى، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، وكذا توريد الدواء المصرى لإفريقيا الوسطى، فضلا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات فى البلاد.
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