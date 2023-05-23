الرئيس السيسى يلتقى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذى لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتى تمثل الذراع التنموية للاتحاد الإفريقى، خلال الفترة من 2023-2025، خصوصا ما يتعلق بحشد الموارد المالية التى تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القارى، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية فى إفريقيا، خصوصا مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعى.

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