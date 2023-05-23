وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى ملف «المعاشات التقاعدية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نظيره العراقى،على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد خلال هذه الأيام فى القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

ناقش الوزيران سبل تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية وورثتهم، ممن سبق لهم العمل بالعراق، على مستحقاتهم المتأخرة.

وبحسب بيان صحفى قدم وزير العمل العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ 49 ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وعلى حرصه تعزيز العلاقات التى تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوها إلى أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء مستحقات العمالة المصرية وأنها قامت من خلال لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق، استخراج بطاقات دفع لمستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعى من المصريين الذين كانوا يعملون فى دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين بالنسبة للقطاع الحكومى وتسعى لتطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مماثل مع الوفد العراقى غدا الأربعاء للوقوف على آخر المستجدات بشأن مستحقات "المعاشات التقاعدية".