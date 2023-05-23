السيسى يلتقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى للاتحاد.
وأكد أنه تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين فى هذا الصدد، فى ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الإفريقى المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصرى السياسى والتنموى، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.
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