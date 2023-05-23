توريد 309 آلاف طن من القمح بالشون والصوامع بمحافظة المنيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، إن شون وصوامع القمح بالمحافظة، استقبلت منذ بداية الموسم 309 آلاف طن من محصول القمح قام المزارعون بتوريدها فى 42 موقعا بجميع مراكز ومدن المحافظة منذ بدء التوريد فى 15 أبريل الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.





ووجه "أبوزيد" بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات فى سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك. ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف أن المساحة المنزعة بالمحصول بالمحافظة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مضيفا أن مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية تواصل حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية، وتم ضبط عدد من السيارات المحملة بكميات من محصول القمح هروبا من التوريد وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات.

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