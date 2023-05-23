محافظ الدقهلية: مبادرة «حياة كريمة» هدفها تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن مبادرة "حياة كريمة" لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم، لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين والذى نظمته المهندسة ريهام عبد الشافى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية فى كافة القطاعات، موجها بسرعة الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة تفصيلية بالأعمال اليومية لقطاعات المرافق بجميع المشروعات المنفذة خاصة المجمعات الحكومية وخدمات الاتصالات والغاز والكهرباء لها وضرورة تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ فى تلك القطاعات على يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 3 أسابيع.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقرى شربين استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين، مشيرا إلى أهمية المتابعة الجيدة لوصول سيارات الفرش والأثاث لمواقع المجمعات والمنشآت الخدمية والانتهاء من فرشها بكل عناية للحفاظ على ما تم من إنجاز لخدمة الأهالى فى القرى.

وفى ذات السياق، ناقش مختار استعدادات الأجهزة التنفيذية للبدء فى لأعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتى من المتوقع لها البدء أوائل يوليو القادم حيث يتم البدء فى أعمال التصميمات لمشروعات المياة والصرف الصحى فى مراكز " بلقاس - أجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة " والتى تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

ووجه "مختار" للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التى تواجه الانتهاء من أعمال التنفيذ المتبقية بقرى شربين تمهيداً للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدا بضرورة الاستفادة من مبادرة "حياة كريمة" بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافى أى مشكلات أومعوقات قبل البدء فى التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية فى مقدمة المحافظات.