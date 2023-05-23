عبدالغفار يبحث مع تحالف «جافى» إدراج لقاحات جديدة لجدول التطعيمات الإجبارية

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لمدير قطاع الدول متوسطة الدخل بـ"GAVI" على دعم المنظومة الصحية فى مصر بما يصل إلى 50 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، لرفع المناعة المجتمعية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الدكتورة أدرينا چيمنز، التعاون الجارى مع التحالف لدراسة إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية، وكذلك التعاون فى مواجهة الأوضاع الصحية غير المستقرة على الحدود السودانية.
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