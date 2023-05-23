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عبدالغفار يبحث مع تحالف «جافى» إدراج لقاحات جديدة لجدول التطعيمات الإجبارية

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محمد مهران 2023-05-23 18:39 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة أدرينا چيمنز مدير قطاع الدول متوسطة الدخل بالتحالف العالمى للقاحات والتمنيع "GAVI"، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ"جنيف" وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لمدير قطاع الدول متوسطة الدخل بـ"GAVI" على دعم المنظومة الصحية فى مصر بما يصل إلى 50 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، لرفع المناعة المجتمعية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الدكتورة أدرينا چيمنز، التعاون الجارى مع التحالف لدراسة إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية، وكذلك التعاون فى مواجهة الأوضاع الصحية غير المستقرة على الحدود السودانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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