محافظ الجيزة يتواصل تليفونيا مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

جدة - نرمين السيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التواصل تليفونيا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة بمستشفى 57357 والبالغ عددهم ثمانية طلاب، والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.





وحرص المحافظ خلال التحاور معهم على تشجيعهم للحصول على أعلى الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم. واطمئن المحافظ على الحالة الصحية لهم ومدى توفير الرعاية اللازمة، أثناء تأدية الامتحان وأى مطالب للاستجابة إليها. ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم، بتوفير كافة سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب 57357 من أبناء الجيزة، لتأدية الامتحانات دون أى معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل. وجاءت تكليفات محافظ الجيزة، خلال زيارة قامت بها محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم برئاسة أشرف سلومة مدير المديرية، ووفد مرافق من المديرية للاطمئنان على الحالة الصحية وانتظام سير الامتحانات لطلاب المحافظة مع تقديم عدد من الهدايا لتشجيعهم.

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