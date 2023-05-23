رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام المساعد ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:27 مساءً - على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بتوقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين مصر والأمم المتحدة، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات التعاون الممتدة بين مصر والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وما أثمرت عنه من برامج ومشروعات تنموية متنوعة تم تنفيذها على مدار العقود الماضية.

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على جلب التمويل الميسر لمصر خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة فى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة، وفى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التى وصفها بأنها حققت اختراقاً فى الوصول للفئات الأكثر احتياجاً.

وفى ختام المقابلة، تم التوافق على قيام مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة عمل لمصر قريباً، لبحث مجالات التعاون المختلفة وآليات تعزيزها.