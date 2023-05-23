هطول أمطار على شوارع مدينة الأقصر للمرة الثالثة في يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:27 مساءً - شهدت مدينة الأقصر، منذ قليل من مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة لثوانى معدودة على الشوارع، وسط الغيوم التي انتشرت من الصباح الباكر، ولا تزال تغطي قرص الشمس فى السماء.

ومن جانبه أعلنت محافظة الأقصر عن رفع درجة الإستعداد القصوى، وذلك تحسباً لأية أمطار قد تهطل على مدار الساعات المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة .

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه حلقت فى سماء غرب الأقصر اليوم، 30 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 750 سائحاً من دول العالم المختلفة، وسط حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.