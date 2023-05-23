التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق مبادرة 600 ألف باب رزق بالفيوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ممثلا فى مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالى مركزى إطسا وإبشواى بمحافظة الفيوم وذلك بتسليم 17 كشكا و90 مشروعا تنمويا للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلو التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادى وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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