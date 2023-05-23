عطية: بدء إنشاء كوبريى مشاة بـ«السيل الجديد والكاجوج» بتكلفة 22 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، موافقة وزارة النقل على بدء إنشاء كوبريى مشاة الشهر القادم، أحدهما أمام مبنى المرور كبديل لمزلقان السيل الجديد، والآخر كبديل لمزلقان الكاجوج بـ"سلوا قبلى" مركز كوم أمبو بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كوبرى ثالث للمشاة كبديل لمزلقان كلية الهندسة بقرية "أبوالريش قبلى" من أجل تأمين حياة المواطنين والحد نهائيا من الحوادث المتكررة فى هذه المواقع.





وأكد المحافظ -خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسته اليوم الثلاثاء- أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار المشروعات الجارية للتطوير والتحديث بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، خاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان، وأيضا منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، والمدخل الجنوبى بعد الانتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل، فضلا عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر، مع تغطية مصرف البرابرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 مترا ما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة، بالتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية، والإشغالات بإنشاء مجمعى مواقف وسويقات شرقا وغربا.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعدى على الطرق والشوارع الرئيسية، وكذلك الحملات التموينية على الأسواق لتحقيق الرقابة والتوازن فى الأسعار، والحد من الغش التجارى والاحتكار، ومنح مهلة لمدة أسبوع للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص للمشروعات غير الرسمية فى ظل المزايا والحوافز الضريبية المتنوعة التى يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 654 لسنة 2021 من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاع هذه المشروعات باستخراج التراخيص اللازمة لـ497 مشروعا من إجمالى 568 مشروعا.

وفى سياق متصل، وافق المجلس التنفيذى على تعديل رسوم النظافة العامة للمحال التجارية لتتناسب مع حجم المجهود المبذول فى هذا القطاع، والتى وصلت إلى رفع 570 طنا من القمامة والمخلفات يوميا، بالنظر إلى أن الاعتماد المالى الوحيد لمنظومة النظافة العامة هو تحصيل هذه الرسوم فى ظل دعمها خلال العام الحالى بـ40 معدة وسيارة جديدة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة داخل مدينة أسوان لـ4 أضعاف المساحة السابقة بإجمالى 6 آلاف م2 لتستوعب كافة كميات التراكمات يوميا.