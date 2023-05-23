بيان مهم من مصر للطيران للركاب بشأن مواعيد الرحلات 

جدة - نرمين السيد - ناشدت الشركة الوطنية "مصر للطيران" عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، بضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف.





وأوضحت أن ذلك يستثنى منه الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاثة ساعات.

وأفادت الشركة بأنه لن يقبل أى راكب فى حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

وأكدت شركة "مصر للطيران" أن ذلك يأتى ذلك حرصًا من الناقل الوطنى "مصر للطيران" على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، ولضمان إنسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.