وأفادت الشركة بأنه لن يقبل أى راكب فى حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.
وأكدت شركة "مصر للطيران" أن ذلك يأتى ذلك حرصًا من الناقل الوطنى "مصر للطيران" على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، ولضمان إنسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مهم من مصر للطيران للركاب بشأن مواعيد الرحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.