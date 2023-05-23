أمين الفتوى: لا يجوز إخراج أموال بدلًا من الأضحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 09:30 مساءً - أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل من محافظة قنا، يدعى أحمد، مفاده إنه يريد أن يخرج أموالا مقابل الأضحية حتى يستفيد منها الناس بدلا من اللحوم.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم، الثلاثاء: "الأضحية شعيرة وبالتالى لا يغنى هنا إخراج الأموال، النهارده ربنا موسع على وأقدر اشترى خروف أو مبلغ أشارك فيه بسبع بقرة، لا يجوز أخد المبلغ وأوزعه، لازم أذبح واريق الدماء فى هذا الموسم، لأن هذه شعيرة مقصودة لا يجوز إخراج أموال مكانها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.