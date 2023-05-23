جاء ذلك خلال استقبال المحافظ أشرف الداودى، اليوم الثلاثاء، ممثل "آل المرزوق للأعمال الخيرية بمصر" ناجى صديق نافل سفير.
وأضاف "تواضروس" أنه تم توزيع 6 أجهزة غسيل كلوى على مستشفيات المحافظة طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى بواقع جهازين لمستشفى أبوتشت العام، جهاز لمستشفى دشنا المركزى، وجهاز لمستشفى الوقف المركزى، وجهاز لمستشفى قنا العام، وجهاز لمركز الأورام بقنا، موضحا أن الماكينات الجديدة سوف تساهم بشكل فعال فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وقدم محافظ قنا الشكر إلى آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة على جهودهم فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة، مؤكدا أن تبرعات آل المرزوق فى عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنسانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعم قطاع الصحة فى قنا بـ6 أجهزة غسيل كلوى بتكلفة 2.3 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.