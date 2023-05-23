دعم قطاع الصحة فى قنا بـ6 أجهزة غسيل كلوى بتكلفة 2.3 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إن مجموعة "مرزوق عبدالوهاب المرزوق" تبرعت بـ6 أجهزة غسيل كلوى بتكلفة 2 مليون و346 ألف جنيه، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات محافظة قنا.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ أشرف الداودى، اليوم الثلاثاء، ممثل "آل المرزوق للأعمال الخيرية بمصر" ناجى صديق نافل سفير.

وأضاف "تواضروس" أنه تم توزيع 6 أجهزة غسيل كلوى على مستشفيات المحافظة طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى بواقع جهازين لمستشفى أبوتشت العام، جهاز لمستشفى دشنا المركزى، وجهاز لمستشفى الوقف المركزى، وجهاز لمستشفى قنا العام، وجهاز لمركز الأورام بقنا، موضحا أن الماكينات الجديدة سوف تساهم بشكل فعال فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقدم محافظ قنا الشكر إلى آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة على جهودهم فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة، مؤكدا أن تبرعات آل المرزوق فى عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنسانى.