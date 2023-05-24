قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى أبناء الجالية المصرية فى إنديانا (صور)

وزار القنصل العام، كنيسة سانت مارى فى مقاطعة كارمن حيث كان فى استقبال القنصل العام الكهنة والآباء بالإضافة إلى الشعب الكنائسى، والذى ضم مجموعة متميزة من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال من الولاية.
واستعرض السفير سامح أبو العينين خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات اقتصادية وعمرانية من شبكات مواصلات وطرق وكبارى ونهضة شاملة فى مجال الاتصالات فى السنوات الأخيرة فى مصر، فضلا عن اهتمام الدولة بالمهجر وربط أبنائها بالوطن، وقد لمس تقديرا كبيرا من كل من حضر فى الكنيسة لما يقوم به الرئيس السيسى من إنجازات ملموسة للمواطنين وكذلك ما تحقق من ترميم وصيانة الكنائس فى مصر.
كما شارك السفير سامح أبو العينين الجالية المصرية والعربية صلاة الجمعة فى مسجد الهدى بمقاطعة فيشرز حيث التقى بأركان الجالية المصرية والعربية فى أعقاب صلاة الجمعة، وأعضاء مجلس الإدارة حيث قدم رئيس المجموعة المصرية الأمريكية للاستثمارات والهندسة العقارية، عرضا لاتمام مجموعته الاستثمارية لعملية بناء المركز الإسلامى من خلال استيراد معظم المكونات من مصر، وهو ما تعتبره الجالية المصرية إنجازا كبيرا لهم فى وسط المجتمع الامريكى بالولاية، وتناول السيد السفير الخدمات القنصلية التى تقدمها القنصلية العامة فى شيكاجو وما تقوم بها من جانبها لربط المهجر بالوطن.
ونظم مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية فى انديانا فى أعقاب زيارة القنصل العام سامح أبو العينين للكنيسة والمسجد مأدبة عشاء على شرفه بالمطعم المصرى بالولاية، حضره مجموعة أساتذة الجامعات المصريين الأمريكيين من جامعة انديانا وعدد من كبار الأطباء المتخصصين فى مجالات (القلب-الباطنة-الصدر) فى المستشفى الجامعى بالولاية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وعلماء وأساتذة الجامعة من خريجى الأزهر الشريف.
تناول حفل العشاء حرص الجميع على التواصل مع الوطن الأم ورغبتهم بتعريف الجيل الثانى والثالث من الشباب والشابات بالولاية بالحضارة والثقافة المصرية فضلا عن تطلع رجال الأعمال منهم، لتطوير التعاون التجارى والاستثمارى ما بينهم والشركاء الأمريكيين والسوق المصرى.
عكست الزيارة مجددا استعدادية الجاليات المصرية فى ولايات وسط الغرب الأمريكى للمساهمة فى تنمية مصر وتطويرها تكنولوجيا وصناعيا وطبيا وهندسيا فى كل المجالات، بما لها من خبرات ونجاحات مصرية أمريكية متعددة وإمكانات كبيرة وحس وطنى وانتماء عالى جدا.
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