عاجل- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد 2023

جدة - نرمين السيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بورسعيد، رابطا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، للشهادة الإعدادية بالمحافظة.





ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية فى بورسعيد الاطلاع على نتائجهم من خلال هذا الرابط http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023 بنسبة نجاح 84.3%.قث وتطبق مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، نظام "البابل شيت" والتصحيح الإلكترونى بامتحانات الشهادة الإعدادية، لذا تكون أول محافظة مصرية تعلن النتيجة.

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