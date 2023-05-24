وزير التعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى، بأعضاء المجلس، مؤكدا على دور المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين فى استقرار ونجاح العملية التعليمية وكذلك دوره كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وباعتباره الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين، فضلا عن دوره فى العمل بجد على أرض الواقع داخل المدارس وتذليل أية عقبات، فضلا عن دوره فى التوعية بجهود الوزارة والتى تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى والجاذب المنوط بها، وفى هذا الإطار طبقت الوزارة يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس على مستوى جميع المراحل الدراسية؛ وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

وتشجيعا على رعاية الموهوبين والنوابغ، وجه الوزير بتكريم الطلاب الحاصلين على جوائز دولية فى كافة الأنشطة ومن ساهم فى رعاية موهبتهم.

وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء تفعيل الأنشطة المدرسية وتوسيع نطاقها فى جميع المحافظات، أطلقت الوزارة مبادرة المسرح المدرسى لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والفنية ورعايتها، موضحا أنه تم التوجيه بإعداد عرض مسرحى وطنى ومن التراث القومى على مستوى كل مديرية تعليمية، على أن يتم اختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها.

وبالنسبة لانتظام سير الامتحانات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية، أوضح الوزير أنه بدءا من العام المقبل سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بينها عقد الامتحانات بنظام البوكليت حرصا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوى ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، فضلا عن تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة لكل من الطلاب والمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أن الوزارة رصدت كل التجاوزات التى حدثت خلال الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتطرق الوزير للحديث حول الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، سيتم وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، كما سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الالكترونى للامتحان تفاديا لحدوث أى أخطاء، كما تم التشديد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، والالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط لمنع الغش فى اللجان، بالإضافة إلى عدم السماح بالتواجد فى محيط اللجان قبل وأثناء عقد الامتحانات.

وأكد الوزير على الدور المهم للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين فى متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، مشيرا إلى أنه كان قد أصدر قرارا بإمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقا لرؤية مدير المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء وذلك فى ضوء الآليات والضوابط المنظمة لها، وبمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد الوزير، خلال الاجتماع، على أن المعلم هو أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمة، لذا تعمل الوزارة على تنميته مهنيا وإكسابه لمهارات العصر، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لتعييين 150 ألف معلم لسد العجز على مستوى المديريات التعليمية تعمل على توفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدا أنه تم التوجيه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد طبقا للتوزيع على مستوى كل مديرية، عقب اجتيازهم الاختبارات التى تتم من قبل جهة معنية.

وأضاف الوزير أنه فى إطار الاهتمام بالقيادات التربوية، تم الإعلان عن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب من أكفأ مديرى المدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر، ويحصل من يجتاز منهم هذا البرنامج على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

ومن جهته، أشاد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرارات الدكتور رضا حجازى التى دعمت عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى مما يعمل على انضباط العملية التعليمية، وإعادة الثقة بين الأسرة والمدرسة، كما أشاد بالقرارات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التى سيتم تنفيذها بداية من العام المقبل حفاظا على حقوق الطلاب، فضلا عن مبادرة إحياء المسرح المدرسى والتى تساهم فى اكتشاف المواهب ورعايتها.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة إيمان حسن، المدير التنفيذى للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى لحرصه على ضرورة الارتقاء بالمسرح المدرسى، ليكون نواة فى المستقبل لإخراج جيل مبدع قادر على نقل رسالة التعليم من خلال الفن المسرحى، وناشدت بأن تكون مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديريات حريصة على متابعة المسرح المدرسى وتذليل أى عقبات تواجه الارتقاء به.

وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان حسن، المدير التنفيذى للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والمستشار أشرف سيد، المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتور طارق عمارة، نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى، أمين المجلس وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.