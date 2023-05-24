أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 28 18

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 15

كاترين 32 12

الطور 34 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 36 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 36 23

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 36 22

بنى سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 25

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 42 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 40 27

الرياض 41 27

المنامة 36 30

أبوظبى 40 28

الدوحة 39 30

الكويت 43 31

دمشق 31 16

بيروت 25 20

عمان 32 17

القدس 31 15

غزة 27 19

بغداد 38 26

مسقط 36 31

صنعاء 25 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 27 19

تونس 24 17

الجزائر 19 15

الرباط 23 12

نواكشوط 32 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 12

إسطنبول 23 14

إسلام آباد 32 19

نيودلهى 37 23

جاكرتا 33 25

بكين 28 18

كوالالمبور 34 25

طوكيو 23 14

أثينا 24 15

روما 26 14

باريس 20 10

مدريد 22 13

برلين 17 9

لندن 21 10

مونتريال 14 7

موسكو 20 14

نيويورك 23 10

واشنطن 27 13

أديس أبابا 23 13